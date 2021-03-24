Son dakika haberleri: Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar
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Son dakika haberleri: Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar

24.03.2021 23:00 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:07
Son dakika haberleri: Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar

Son dakika haberler: Gaziantep'te yol kenarında bir elektrik direğine asılı halde telef olmuş tilki bulundu.

Gaziantep'te yol kenarında bir elektrik direğine asılı halde telef olmuş tilki bulundu. Kuyruğu kesilen tilkinin karnındaki yavrusu ile birlikte telef edilerek direğe asıldığı tahmin ediliyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi girişindeki demir elektrik direğine asılı halde telef olmuş bir tilki bulundu. Mahalleli tarafından bulunan tilkinin başından vurularak kuyruğunun kesildiği belirlendi. Mahalleli tarafından direkten indirilen tilkinin resimleri, sosyal medyadan paylaşılınca hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Mahalleli tilkinin karnındaki yavrusu ile birlikte telef edildiğini iddia ederken, Hayvanseverlerin tepkisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri: Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar
Son dakika haberleri: Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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