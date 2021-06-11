Son dakika haberleri | Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada

Son dakika haberleri | Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, 7 aylık hamile Hilal Çakmak'ın (23) çantasındaki cüzdan, kaldırımda yürürken yanına yaklaşan kişi tarafından çalındı.

ADIYAMAN'da, 7 aylık hamile Hilal Çakmak'ın (23) çantasındaki cüzdan, kaldırımda yürürken yanına yaklaşan kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıratut Mahallesi'nde hastaneye kontrole giden 7 aylık hamile Hilal Çakmak kaldırımda yürürken yanına yaklaşan kişi, çantasından, içerisinde 700 lira para ile kimlik ve kredi kartı bulunan cüzdanı çalıp, kaçtı. Durumu fark eden Çakmak, polise haber verdi.Gelen polis ekipleri, Çakmak'ın ifadesine başvurup, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri | Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada
Son dakika haberleri | Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada
Son dakika haberleri | Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada
Son dakika haberleri | Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Veysel Eroğlu Mustafa Şentop
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Rıza Çalımbay Roland Garros Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:29:02. #1.16#

title