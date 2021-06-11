Son dakika haberleri | Hamile kadının cüzdanının çalınması kamerada

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, 7 aylık hamile Hilal Çakmak'ın (23) çantasındaki cüzdan, kaldırımda yürürken yanına yaklaşan kişi tarafından çalındı.

ADIYAMAN'da, 7 aylık hamile Hilal Çakmak'ın (23) çantasındaki cüzdan, kaldırımda yürürken yanına yaklaşan kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıratut Mahallesi'nde hastaneye kontrole giden 7 aylık hamile Hilal Çakmak kaldırımda yürürken yanına yaklaşan kişi, çantasından, içerisinde 700 lira para ile kimlik ve kredi kartı bulunan cüzdanı çalıp, kaçtı. Durumu fark eden Çakmak, polise haber verdi.Gelen polis ekipleri, Çakmak'ın ifadesine başvurup, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan