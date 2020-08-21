Son dakika haberleri: Hamile kadına uygulama noktasında doğum yaptıran kadın polise başarı belgesi
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Son dakika haberleri: Hamile kadına uygulama noktasında doğum yaptıran kadın polise başarı belgesi

Son dakika haberleri: Adana'da, hamile kadına sancısı başlaması üzerine uygulama noktasında doğum yaptıran kadın polise başarı belgesi verildi.

21.08.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:19

Adana'da, hamile kadına sancısı başlaması üzerine uygulama noktasında doğum yaptıran kadın polise başarı belgesi verildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana-Karataş kara yolunda görevli olduğu uygulama noktasında, 112 Acil Servis ekiplerinin beklendiği sırada sancısı başlayan Hüsne Aslan'a doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu'yu başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İnci, polis memuru Çubukçu'ya hediye de vererek, şunları söyledi:

"Senden, bu kadirşinas güzel emniyet teşkilatının, şefkatli, yardım severliğini bir kez daha gördük. Emniyet teşkilatımız, güçlü kuvvetli bir teşkilat. Yeri geldiğinde can da kurtarır canını da verir. Demet arkadaşımız bir bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine yardımcı oldu. Günün hatırası olarak kendisine küçük bir hediyemiz olacak. Takdimi arkadaşlarım adına veriyorum. Tüm arkadaşların aynı şekilde aynı duyarlılığı gösterirlerdi. Ama bu sana nasipmiş. Senin nöbetinde sana denk geldi. Aynı duyarlılığı tüm meslektaşların gösterirdi. Arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum."

Çubukçu da Emniyet Müdürü İnci'ye teşekkür ederek, "Ben her zaman görevim yapmaya hazırım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim." dedi.

Bebeğe polis memurunun ismi verilmişti

Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde ikamet eden 9 aylık hamile Hüsne Aslan, sancısının başlaması üzerine eşinin kardeşi Selim Aslan ile hastaneye gitmek için otomobille yola çıkmış, Selim Aslan, yengesinin sancısının artması üzerine Adana-Karataş kara yolundaki uygulama noktasında durarak polisten 112 Acil Servis ekibi çağırması için yardım istemişti.

Uygulama noktasında görevli polis memuru Demet Çubukçu, sağlık ekiplerinin beklendiği sırada sancısı ilerleyen Aslan'a otomobilde doğum yaptırmıştı.

Hüsne Aslan, Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından eşinin kardeşi Selim Aslan ve bebeğiyle birlikte doğumuna yardımcı olan polis memuru Demet Çubukçu'yu ziyaret etmişti.

Kız çocuğuna polis memurunun ismi verilmişti.

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Son dakika haberleri: Hamile kadına uygulama noktasında doğum yaptıran kadın polise başarı belgesi

Kaynak: AA

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