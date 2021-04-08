Son dakika haberi! Hamile eşini döverek öldüren sanığa beraat

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Son dakika haber... Hamile eşini döverek öldüren sanığa beraat Mahkeme, çocuğun mağdur olmaması için sanığın beraatine hükmetti Gaziantep'te hamile eşini döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İhsan Çayır'ın beraatine karar verildi.

Hamile eşini döverek öldüren sanığa beraat

Mahkeme, çocuğun mağdur olmaması için sanığın beraatine hükmetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te hamile eşini döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İhsan Çayır'ın beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın eylemlerinin 'taksirle ölüme neden olma' suçuna vücut verdiğini belirterek, verilecek bir cezanın 3 yaşındaki çocuğun mağdur olmasına yol açacağı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti.

Gaziantep'te 7 Temmuz 2018 tarihinde 7 aylık hamile eşi Aysel Kurt'u döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan hazırlanan iddianameden Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan İhsan Çayır'ın beraatına karar verildi. Sanık İhsan Çayır'la avukatı Ramazan Hakan Urul duruşmada hazır bulunurken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına avukat Metin Ozan Omuş duruşmaya katıldı.

Karar duruşmasında savcı Çayır'ın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ederken mahkeme heyeti, maktul Kurt'un ailesinin Çayır'dan şikayetçi olmaması ile verilecek bir cezanın Çayır'ın maktul Kurt'tan olma 3 yaşındaki çocuğu mağdur edeceği nedeniyle beraat kararı verdi.

"Tokat atmadı, terlik attı"

Duruşma sanık Çayır'ın annesi Soydan Çayır'ın tanık olarak dinlenmesiyle başladı. Oğlunun tartışma esnasında Aysel'e tokat atmadığını belirten anne Çayır, "Ona terlik attı. Terlik atınca sadece dudağı kanadı. Olayın sabahına fenalaşınca hastaneye kaldırdık. 3 gün sonra vefat etti. Tokat atmadı" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını sunan iddia makamı, sanık Çayır'ın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Ceza alırsam kızım mağdur olur"

Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık Çayır, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben eşimin ölmesini istemedim. Sadece tartıştım. Onu öldürebilecek bir şey yapmadım. Çok üzgünüm. Olaylardan dolayı pişmanım. 3 yaşında bir kızım var. Onunla ben ilgileniyorum. Ben ceza alırsam o mağdur olur. Sadece midesinde gastrit hastalığı olduğunu biliyordum. Başka hastalıkları olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

"Eşinin hasta olduğunu bilmiyordu"

Çayır'ın avukatı Urul ise savunmasında hiç kimsenin karnında evladını taşıyan eşini öldürmek istemeyeceğini söyledi. Müvekkilinin bilmediği bir durumdan dolayı sorumlu tutulamayacağını aktaran Urul, "Aralarında yaşanan tartışma taksirle ölüme neden olacak bir durum değildir. Mütalaa da maktulün müvekkilim nedeniyle vefat ettiği hususunu kabul etmiyoruz. Eşinin hasta olduğunu bilmiyordu" şeklinde konuştu.

"Verilecek ceza geriye kalan 3 yaşındaki çocuğu mağdur eder"

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından açıkladığı kararında, sanığın maktule tekme savurup tokat atması nedeniyle maktulün stresten dolayı vefat ettiğinin anlaşıldığını belirtti. Sanığın eylemlerinin 'taksirle ölüme neden olma' suçuna vücut verdiği ifade edilen kararda, "Maktul Kurt'un ailesinin sanıktan şikayetçi olmaması, tartışmanın maktulün hakareti nedeniyle başlaması, verilecek cezanın Çayır'ın maktulden olma 3 yaşındaki kızının mağdur olmasına yol açacağı nedeniyle, Çayır'ın ailevi durumu nazara alındığında artık bir cezanın hükmedilmesi gereksiz kılınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Olayın geçmişi

Aysel Kurt ölmeden bir önceki gün babası Vakkas Kurt'u arayıp 4 yıl önce evlendiği İhsan Çayır'ın kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Yardım üzerine eve giden baba Kurt, damadı Çayır'a uyarılarda bulundu. Baba Kurt'un evden ayrılmasının ardından çıkan tartışmada Çayır, eşine şiddet uyguladı. Çayır'ın evden ayrılmasının ardından Kurt'un çığlıklarını duyan komşular hamile kadını Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Aysel Kurt kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan İhsan Çayır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN