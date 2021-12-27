Son dakika haberleri: Hamburg'da aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Hamburg'da aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Hamburg'da aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Almanya'nın Hamburg şehrinde aynı aileden 3 kişi silahla vurularak öldürüldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

Almanya'nın Hamburg şehrinde aynı aileden 3 kişi silahla vurularak öldürüldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Glinde kasabasında aile faciası yaşandı. Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin vurularak yaşamını yitirdiği olayda, bir kadın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İddialara göre Glinde'deki komşuların, bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, aynı aileden 11 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Yine 44 yaşında bir erkeği ve 38 yaşında bir kadını ağır yaralı olarak bulan ekiplerin tüm müdahalesine rağmen erkek yaralı olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı kadının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın nasıl meydana geldiği ile ilgili açıklamaya yapılmazken, edinilen ilk bilgilerde ise babanın eşini ve çocuklarını vurduktan sonra intihar ettiği yer aldı.

Olayın meydana geldiği evin yakınlarını trafiğe kapatan polis ekipleri, derin bir soruşma başlatıldığını da bildirdi.

Ailenin kimliği ise açıklanmadı. - HAMBURG

Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

 Daha önce tabancayla yaralayan saplantılı aşık, bu kez de yüzünü usturayla kesti

Daha önce tabancayla yaralayan saplantılı aşık, bu kez de yüzünü usturayla kesti

 Eşinin geri gelmesi için intihar girişiminde bulundu, ikna edilen adamın silahı boş çıktı

Eşinin geri gelmesi için intihar girişiminde bulundu, ikna edilen adamın silahı boş çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title