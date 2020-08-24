Son dakika haberleri! Hamas'tan İsrail-BAE anlaşmasını reddeden Fas Başbakanı'na teşekkür
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Son dakika haberleri! Hamas'tan İsrail-BAE anlaşmasını reddeden Fas Başbakanı'na teşekkür

Bir son dakika haberine göre Hamas, Fas'ın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını reddetmesini, "Filistin davası için olumlu ve destekleyici" bulduklarını açıkladı.

Son dakika haberleri! Hamas'tan İsrail-BAE anlaşmasını reddeden Fas Başbakanı'na teşekkür
24.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:37

Hamas, Fas'ın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını reddetmesini, "Filistin davası için olumlu ve destekleyici" bulduklarını açıkladı.

Hamas Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Husam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani'nin İsrail-BAE anlaşmasını reddeden ve tüm normalleşme çabalarına karşı çıkan ifadelerini değerlendirdi.

Osmani'nin açıklamasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Bedran, Fas Başbakanı'nın konuşmasını "Filistin davası için olumlu ve destekleyici" bulduklarını vurguladı.

Bedran, "Filistinliler ve Hamas olarak, özellikle işgalci güçlere yönelen Arap rejimlerinin utanılacak bir biçimde çöktüğü bu dönemde, gelen ret açıklamasından ötürü kendisine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fas Başbakanı Osmani, partisinin bugün düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail ile BAE arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını reddettiğini ve "Siyonist oluşumla yapılacak tüm normalleşme çalışmalarına karşı olduğunu" açıkladı.

Fas'ın yönetimi ve halkıyla Filistin'in yanında durmaya devam ettiğini vurgulayan Osmani, "Siyonist yapıyla normalleşme, Filistin halkının haklarını daha çok ihlal etmesi için bir teşviktir." dedi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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Kaynak: AA

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