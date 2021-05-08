Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "ateşle oynama" diyerek uyardı
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Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "ateşle oynama" diyerek uyardı

Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'ateşle oynama' diyerek uyardı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ateşle oynama" diyerek seslendi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ateşle oynama" diyerek seslendi.

Heniyye, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik ihlalleriyle ilgili Hamas'a ait El-Aksa televizyonuna konuştu.

"Netanyahu ateşle oynama. Bu, ne senin ne ordunun ne polisinin ne de bütün olarak İsrail'in kazanabileceği bir savaş değil." diyen Heniyye, yaşananların bir intifada (ayaklanma) olduğunu ve devam etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Yapılan fedakarlıklar ne denli büyük olursa olsun Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı müdafaa edeceklerini kaydeden Heniyye, "Kudüs, yaşanan tüm barbarlığa ve İsrail terörizmine rağmen, Yüzyılın Anlaşması'nı Mescid-i Aksa'daki murabıtların (gönüllü bekçiler) ayaklarıyla parçaladı." diye konuştu.

İsrail'in, "ahmakça" davranışlarda bulunduğunu ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'da yaptıklarının doğuracağı sonuçlardan habersiz olduğunu dile getiren Heniyye, yaşananların, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme sürecine son vereceğini sözlerine ekledi.

İsrail güçleri, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla Filistinlilere saldırmıştı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 178 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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