Son dakika haberleri! Hamas lideri Heniyye, Mısırlı yetkililerle "İsrail ile ateşkes" konusunu görüştü
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Son dakika haberleri! Hamas lideri Heniyye, Mısırlı yetkililerle "İsrail ile ateşkes" konusunu görüştü

Son dakika haberleri! Hamas lideri Heniyye, Mısırlı yetkililerle 'İsrail ile ateşkes' konusunu görüştü
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkes meselesini ele aldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkes meselesini ele aldı.

Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas liderinin Mısırlı yetkililerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Nunu açıklamasında, "Heniyye, biraz önce Gazze'de İsrail saldırılarını durdurmak için çaba gösteren Mısırlı yetkililerle görüştü." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 16 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Mısır'ın gerilimin başlangıcından bu yana ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerine dönülmesi için çeşitli taraflarla yoğun görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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