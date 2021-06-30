Son dakika haberleri | Hamas lideri Heniyye: "Kudüs davasının (İsrail'le) müzakere masasına yatırılmasını reddettik"

Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kudüs'ün İsrail'le müzakere konusu yapılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kudüs'ün İsrail'le müzakere konusu yapılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Heniyye, Lübnan'daki temasları kapsamında başkent Beyrut'ta siyasiler, kanaat önderleri ve gazetecilerden oluşan onlarca Lübnanlı ve Filistinliyle bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılara karşılık başlattıkları "Kudüs'ün Kılıcı" operasyonunu anlatan Heniyye, ateşkes için ara buluculuk yapan bazı ülkelerin müzakere tekliflerini de kendilerine ilettiğini aktardı.

Söz konusu müzakere tekliflerinde kendilerine Gazze'ye yönelik ablukanın yanı sıra Kudüs ve yeniden imar konularının görüşülmesi yönünde öneriler yapıldığını kaydeden Heniyye, "Ama Kudüs davasının müzakere masasına yatırılmasını reddettik. Karşılıklı ateşkeste mutabık kalmamız halinde Kudüs üzerine müzakere edilmez. Mısır'a da bunu ilettik." dedi.

Kudüs'ün hem Filistin halkını hem de dünyanın özgür insanlarını birleştirdiğini vurgulayan Heniyye, Kudüs'ün İsrail'le yapılacak doğrudan veya dolaylı müzakerelere dahil edilmesini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kudüs'ün Kılıcı operasyonuyla birçok stratejik başarı elde edildiğine dikkati çeken Heniyye, bu operasyondan sonra dünyada Filistin davasına bakışın hem siyasi hem de kamuoyu açısından değiştiğini vurguladı.

Filistin halkının mücadelesi için çalışmalarını içerde ve dışarıda birleştirmeleri gerektiğini söyleyen Heniyye, ulusal birliği sağlama ve direnişi güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail saldırıları sonrası çıktığı yurt dışı turu kapsamında Mısır, Fas ve Moritanya'yı ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi