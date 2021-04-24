Son dakika haberleri | Hamas: İsrail, Gazze bombardımanı ve Kudüs'teki müdahaleleri ile gerginliği tırmandırıyor
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Son dakika haberleri | Hamas: İsrail, Gazze bombardımanı ve Kudüs'teki müdahaleleri ile gerginliği tırmandırıyor

Son dakika haberleri | Hamas: İsrail, Gazze bombardımanı ve Kudüs'teki müdahaleleri ile gerginliği tırmandırıyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hamas Hareketi, Gazze'ye düzenlediği saldırı ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahalesiyle İsrail'in gerginliği tırmandırdığını belirtti.

Hamas Hareketi, Gazze'ye düzenlediği saldırı ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahalesiyle İsrail'in gerginliği tırmandırdığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in Gazze saldırısı ve Kudüs'te Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Berhum açıklamasında, "İsrail'in gerginliği tırmandırarak Gazze'de Hamas mevkilerini bombalaması, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da işlediği suç ve ihlaller Filistin halkına yönelik düşmanca siyasetinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ihlalleri ve işlediği suçların Filistin halkını Kudüs, Mescid-i Aksa ve haklarını savunmak için ettiği mücadele ve direnişten caydıramayacağını kaydeden Berhum, Filistin direnişinin İsrail'e verdiği cevabının vatani bir görev olduğunu dile getirdi.

Berhum, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini "kışkırtıcı ırkçı eylemler" olarak niteleyerek söz konusu eylemlerden İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Berhum ayrıca, Arap Birliği ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam toplumlarını Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın korunmasındaki sorumluluklarını yerine getirmeye ve İsrail saldırganlığının durdurulması için hızla gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

İsrail ordusu gece yaptığı açıklamada, Hamas'a ait füze rampaları, yeraltı tünelleri ve bazı hedeflerin savaş uçakları ve tanklarla vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusunun bu sabah yaptığı açıklamada ise, Gazze'den İsrail tarafına gece boyunca 36 roket ateşlendiğini bunların 6'sının demir kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu roket saldırılarında ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmezken bazı tarım alanlarının ve bir deponun zarar gördüğü belirtilmişti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin 22 Nisan'da Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki müdahalesinde 105, dün ise 20 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrasında Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı ve çevresinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasındaki arbede günlerdir devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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