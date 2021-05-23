Hamas'ın Gazze Lideri Sinwar ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamas'ın Gazze Lideri Sinwar ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze Lideri Yahya Sinwar, İsrail ile varılan ateşkesin ardından ilk kez Gazze sokaklarında görüntülendi.

Filistin Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze Lideri Yahya Sinwar, İsrail ile varılan ateşkesin ardından ilk kez Gazze sokaklarında görüntülendi.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermişti. Filistin Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze Lideri Yahya Sinwar, İsrail ile varılan ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi. İsrail tarafından suikastla tehdit edilmesine rağmen Gazze sokaklarında yürürken görüntülenen Sinwar, İsrail güçlerinin hava saldırılarında hayatını kaybeden Gazze Tugay Komutanı Bassem Issa için düzenlenen anma törenine katıldı.

Sinwar'ın, Issa için düzenlenen anma törenine katılması bazı kesimler tarafından İsrail'e meydan okuma olarak nitelendirilirken, bazı kesimler ise söz konusu hareketi şehitlere yönelik bir sadakat mesajı olarak değerlendirdi.

Hamas'ın 4 üst düzey yetkilisi öldürülmüştü

İsrail güçlerinin Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Gazze Komutanı Bassem Issa ve 3 üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti. Saldırıda hayatını kaybeden diğer 3 kişinin ise Siber Komuta lideri Jamaa Tahla, mühimmat üretim bölümünde Araştırma ve Özel Projeler Başkanı Jamal Zabeda ve Mühimmat Bölümü Başmühendisi Hazzem Hatib olduğu açıklanmıştı.

Sinwar'ın Gazze'deki evi de bombalanmış, saldırı sırasında Sinwar'ın evde olmadığı kaydedilmişti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise Hamas'ın önde gelen isimlerinin hedeflerinde olmayı sürdüreceğini söylemişti. - GAZZE

Hamas'ın Gazze Lideri Sinwar ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi
Hamas'ın Gazze Lideri Sinwar ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi
Hamas'ın Gazze Lideri Sinwar ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi
Hamas'ın Gazze Lideri Sinwar ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalınması' çağrısı
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail ve Hamas'a "ateşkese bağlı kalınması" çağrısı
İsrailli pilottan 'Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk' itirafı
İsrailli pilottan "Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk" itirafı
Son dakika haberleri! Türkiye, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor
Son dakika haberleri! Türkiye, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Engin Akyürek Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hamas'ın Gazze Lideri Sinwar ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 02:22:34. #1.16#

title