Son dakika haberleri... Hamas: Filistinlileri vatanlarına geri döndürecek tek şey güç kullanmak Son dakika gelişmesine göre Hamas Hareketi, Filistinlilerin vatanlarına geri dönmesini sağlayacak tek şeyin "güç kullanmak" olduğunu belirtti.

Hamas Hareketi, Filistinlilerin vatanlarına geri dönmesini sağlayacak tek şeyin "güç kullanmak" olduğunu belirtti.

İsrail'in "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği Temmuz 2014'te düzenlenen saldırının 6. yılı nedeniyle Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm güç unsurlarının kullanılacağı vurgulandı.

"Filistinlilerin haksız yere çıkarıldıkları evlerine ve vatanlarına geri dönmelerinin tek yolu güç kullanmaktır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Ürdün Vadisi'ne dönük herhangi bir ilhak girişiminin Gazze, Kudüs ve tüm Filistin'e zarar vereceği kaydedildi.

Abluka, yaptırımlar, saldırılar, Yüzyılın Anlaşması ve İsrail'in ilhak planının Filistin halkının toprakları üzerinde hak sahibi oluşunu değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Çocuklarımızın lokmasını zalim ablukacıların ağzından çekip alacak ve hakkımıza karşılık düşmana hiçbir siyasi bedel ödemeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 2014'te karadan, havadan ve denizden başlattığı ve 51 gün süren saldırıda, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit oldu, 11 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA