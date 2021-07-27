Son dakika haberleri... Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Oğuzhan Tarakçı'yı transfer etti
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Son dakika haberleri... Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Oğuzhan Tarakçı'yı transfer etti

Son dakika haberleri... Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Oğuzhan Tarakçı'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı'yı kadrosuna kattı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı'yı kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada 1993 doğumlu 1.94 metre boyundaki Oğuzhan Tarakçı ile anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan, Halkbank'a katkı yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

"Halkbank her zaman hedefi olan bir voleybol ekolüdür." ifadesini kullanan Oğuzhan, "Halkbank, mazisi kupalarla dolu, hem Avrupa hem Türkiye'de bir voleybol markası. Böyle bir kulübe geldiğim için gururluyum. Bununla birlikte sorumluluklarımı da biliyorum. Elimden gelen her türlü katkıyı yapıp başarılı bir dönem geçirmek arzusundayım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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