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Son dakika haberleri... Halkbank ABD'deki davada itiraz dilekçesi verecek

Son dakika haberleri... Halkbank ABD'deki davada itiraz dilekçesi verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasıyla ABD Yargıtay Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verecek.

Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasıyla ABD Yargıtay Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verecek.

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bilindiği üzere Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York'ta bulunan Birleşik Devletler İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itirazlar, anılan Mahkeme tarafından 15 Aralık 2021 tarihinde reddedilmiştir.

İkinci İstinaf Mahkemesi'nin bahse konu Banka itirazlarına dair ret kararı, bir üst mahkemede temyiz edileceğinden bu süreçte davanın Bölge Mahkemesi'ne geri gönderilmesinin durdurulması yönündeki Bankamız talebi, İkinci İstinaf tarafından 14 Ocak 2022 tarihinde kabul edilmiştir.

Bankamız, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi'ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planlamaktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal süreç askıya alınacaktır" denildi. - İSTANBUL

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