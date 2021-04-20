Son dakika haberleri! Halk otobüsleri zincirleme kaza yaptı
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Son dakika haberleri! Halk otobüsleri zincirleme kaza yaptı

Son dakika haberleri! Halk otobüsleri zincirleme kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kayseri'de 3 halk otobüsü zincirleme trafik kazasına karışırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'de 3 halk otobüsü zincirleme trafik kazasına karışırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 38 AB 105, 38 AB 096 ve 38 AB 049 plakalı halk otobüsleri zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle İnönü Bulvarı'nda trafik tek şeritten verildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. - KAYSERİ

Son dakika haberleri! Halk otobüsleri zincirleme kaza yaptı
Son dakika haberleri! Halk otobüsleri zincirleme kaza yaptı
Son dakika haberleri! Halk otobüsleri zincirleme kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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