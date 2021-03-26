Son dakika haberleri! "Halk Mutfağı" çalışmasına bir destekte Çankaya'dan
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Son dakika haberleri! "Halk Mutfağı" çalışmasına bir destekte Çankaya'dan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! 'Halk Mutfağı' çalışmasına bir destekte Çankaya'dan

Son dakika haberleri... Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün "Yöresel Mutfak Kültürü"nün tanıtılarak yok olmasını önlemek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı "Halk Mutfağı" çalışmasına Çankaya Belediyesi de "Öllüğün Körü" yemeği ile katıldı.

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Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün "Yöresel Mutfak Kültürü"nün tanıtılarak yok olmasını önlemek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı "Halk Mutfağı" çalışmasına Çankaya Belediyesi de "Öllüğün Körü" yemeği ile katıldı.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Ankara ilçe belediyelerinin katkılarıyla başlattığı, "Yöresel Yemek Kültürü" araştırmasında Çankaya'nın lezzeti olarak "Öllüğün Körü" yemeği yer alacak. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Çankaya Evi eğitmenleri tarafından seçilerek hazırlanan erişte yemeği önümüzdeki günlerde yayınlanacak Ankara Halk Mutfağı kitabına da girecek.

Ankara'da yöresel mutfak kültürünün tanıtılması ve yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan araştırmada Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü araştırma ekibi, Çankaya Belediyesinin konuğu oldu. Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin endüstriyel mutfak standartlarına sahip atölyesinde gerçekleşen çekimlerde, Çankaya'yı temsil eden yemekler ise Öllüğün Körü, Çalma Aşı ve Cevizli Helva oldu. Çankaya Evi eğitmenlerince hazırlanan ana yemek, çorba ve tatlıdan oluşan menü, Ankara Halk Mutfağı kitabında "Çankaya Lezzeti" olarak yerine alacak. - ANKARA

Son dakika haberleri! 'Halk Mutfağı' çalışmasına bir destekte Çankaya'dan
Son dakika haberleri! 'Halk Mutfağı' çalışmasına bir destekte Çankaya'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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