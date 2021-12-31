Son dakika haberleri... Halk eğitim merkezi çocukları unutmadı - Haberler
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Son dakika haberleri... Halk eğitim merkezi çocukları unutmadı

Son dakika haberleri... Halk eğitim merkezi çocukları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde devlet himayesindeki çocuklara Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hediye verildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde devlet himayesindeki çocuklara Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hediye verildi.

Çaycuma Halk Eğitim Müdürü Gökhan İncircioğlu, Müdür Yardımcısı Serpil Yıldırım, Sevgi Evlerindeki çocukları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Çocuklarla tek tek ilgilenip sohbet eden kurum yetkilileri, Zehra Arslan eğitmenliğinde açılan 'Örgü Bebek Yapımı Kursu' nda yapılan bebekler hediye edildi.

Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar hediyeler için teşekkür etti. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri... Halk eğitim merkezi çocukları unutmadı

Son dakika haberleri... Halk eğitim merkezi çocukları unutmadı

Son dakika haberleri... Halk eğitim merkezi çocukları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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