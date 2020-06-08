Son dakika haberleri | Halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı
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Son dakika haberleri | Halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı

Son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıva yaptığı binada halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı.

08.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:33

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıva yaptığı binada halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde, inşaat halindeki 4 katlı bir apartmanın 1. katında çalışan 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed Samra, sıva yaptığı sırada, inşaat asansörünü taşıyan halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan Samra, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Son dakika haberleri | Halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı

Kaynak: AA

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