Son dakika haberleri! Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüleri yakalandı
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Son dakika haberleri! Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüleri yakalandı

12.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:26
Son dakika haberleri! Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüleri yakalandı

Son dakika haberler: Karabük'te FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne üye olmak suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 eski polis memuru düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karabük'te FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne üye olmak suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 eski polis memuru düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. FETÖ soruşturması kapsamında açılan davada 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memurları İ.K, K.Ö, E.Ç ve K.E düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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