Son dakika haberleri! Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.
Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz