Son dakika haberleri: Hakkari ve Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
13.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:39
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hakkari'de 3, Bitlis'te 3 olmak üzere son iki günde 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. "
(İHA)
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Kaynak: İHA