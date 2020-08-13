Son dakika haberleri: Hakkari ve Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hakkari'de 3, Bitlis'te 3 olmak üzere son iki günde 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. " (İHA) Kaynak: İHA