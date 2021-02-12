Son dakika haberleri! Hakkari Valisi Akbıyık Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yaptırdı.

Hakkari Devlet Hastanesi Kovid-19 Aşı Polikliniğinde sağlık çalışanı tarafından aşısı uygulanan Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte aşı takvimiyle ilgili sürecin herhangi bir sıkıntı yaşanmadan işlediğini söyledi.

Şu ana kadar kentte aşı olanların yasının 3 bin 910'u geçtiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari halkı Kovid-19 tedbirleri konusunda çok dikkatli davranıyor, kurallara uyuyor. Bütün kurumlarımızın, başta Sağlık Müdürlüğümüz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımızın gayretleri ve emniyet güçlerimizin, jandarmamızın kontrolleri ile Hakkari, Kovid-19 ile mücadelede çok iyi durumda. Mücadelemiz devam ediyor. Bu illeti bir an önce gündemimizden ve hayatımızdan çıkartmak istiyoruz."

Vali Akbıyık'a, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş