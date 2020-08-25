Son dakika haberleri! Hakkari Şemdinli'de görev sırasında yüksekten düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut... Son dakika haberlerine göre Hakkari Şemdinli'de görev sırasında yüksekten düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım memleketine gönderildi -1.

Hakkari Şemdinli'de görev sırasında yüksekten düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım memleketine gönderildi -1 Kaynak: DHA