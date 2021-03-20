Son dakika haberleri | Hakkari polisinden öğrencilere 'Siberay' farkındalık eğitimi
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Son dakika haberleri | Hakkari polisinden öğrencilere 'Siberay' farkındalık eğitimi

20.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:43
Son dakika haberleri | Hakkari polisinden öğrencilere 'Siberay' farkındalık eğitimi

Son dakika haberi... HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere 'Siberay' farkındalık eğitimi verildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere 'Siberay' farkındalık eğitimi verildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafında 'Siberay Projesi' kapsamında 200 öğrenciye 'Siberay' farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere teknoloji bağımlılığı, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, ölçüsüz ve sınırsız internet kullanımının sonuçları, siber suçlar, siber zorbalık ve siberay tanıtımı detaylı bilgiler verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenecek okullarda eğitim faaliyetlerimiz devam edeceği öğrenildi. - HAKKARİ

Son dakika haberleri | Hakkari polisinden öğrencilere 'Siberay' farkındalık eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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