Son dakika haberleri: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen patlayıcı imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen patlayıcı imha edildi

Son dakika haberleri: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen patlayıcı imha edildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanılmış mevziye gömülü el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanılmış mevziye gömülü el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklığolu/Tütünlü-2 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda, Tütünlü köyü Kelektepe mevkisinde yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kullanılmış eski bir mevziye gömülü düdüklü tencere içinde amonyum nitrat olduğu değerlendirilen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ile pil bloğu bulundu.

Patlayıcı, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timlerince (METİ) imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Son dakika... Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi
Son dakika... Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride arandığı belirlendi
İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği...
İçişleri Bakanlığınca, turuncu kategoride aranan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Garzan eyalet sorumlusu Samet İçyer'in etkisiz hale getirildiği...
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen patlayıcı imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 18:45:37. #1.13#

title