Son dakika haberleri: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen patlayıcı imha edildi

Son dakika haberleri... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanılmış mevziye gömülü el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanılmış mevziye gömülü el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklığolu/Tütünlü-2 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda, Tütünlü köyü Kelektepe mevkisinde yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kullanılmış eski bir mevziye gömülü düdüklü tencere içinde amonyum nitrat olduğu değerlendirilen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ile pil bloğu bulundu.

Patlayıcı, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timlerince (METİ) imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı