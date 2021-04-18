Son dakika haberleri! Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Son dakika haberleri... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı mevkisinde, dün düzenledikleri "Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Çamdalı-1" operasyonu sırasında bölgede bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan 2 telsiz, 4 roketatar sevk fişeği, 6 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan elektronik devre kutusu, 394 gram C4 olduğu değerlendiren patlayıcı, 5,56 milimetre çapında mühimmat, 8'li blok haline getirilmiş 2 büyük pil, 6 sargı halinde yaklaşık 50 metre bakır bobin teli, batarya şarj ünitesi, basma düzenekli el yapımı patlayıcı hazırlamak için konu anlatımlı not kağıdı, çift tarafı cam olan elektrikle çalışan mercek olduğu değerlendirilen alet ve telsiz anteni bulundu.

Bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı