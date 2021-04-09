Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde 6 haftadır cuma günleri bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle HDP İl Başkanlığına yürüdü.

Eşinin kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, yüreği yanık anneler sayesinde çocuklarını terör örgütünün elinden kurtaracaklarını söyledi.

Bütün anneler olarak terörün son bulmasını istediklerini belirten Çiftçi, gönülleri ve düşünceleriyle yanlarında olan herkese eyleme katılma çağrısı yaptı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz."

Kızı dağa kaçırılan Esmer Koç da yıllardır yüreği yanık halde yaşadıklarını ve kızının yolunu gözlediğini dile getirdi.

Terör örgütü PKK'yı lanetleyen Koç, "HDP'yi, PKK'yı bitireceğiz, yeter. PKK, HDP bizim çocuklarımızdan daha iyi değil. 15 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar, Allah nasıl kabul etsin? 15 yaşındaki çocukların ne işi var dağda." diye konuştu.

Kardeşi 5 yıl önce dağa kaçırılan Mehmet Sıddık Çiftçi de kardeşi gelinceye kadar seslerini duyurmaya çalışacaklarını ifade etti.

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan grup, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak dağıldı.

Gruba Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkan Şirin Adıyaman da destek verdi.

Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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