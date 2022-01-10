Son dakika haberleri | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi - Haberler
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Son dakika haberleri | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberleri | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silah kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özcan için tören düzenlendi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silah kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özcan için tören düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yüksekova'da polis memuru Ferhat Özcan'ın silah kazası sonucu vefat ettiği belirtildi.

Özcan'ın naaşının, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle memleketine uğurlandığı aktarılan açıklamada, "Ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Son dakika haberleri | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberleri | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberleri | Hakkari'de silah kazası sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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