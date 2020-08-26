Son dakika haberleri: Hakkari'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri: Hakkari'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tatbikatta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

26.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:43

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tatbikatta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından naaşı kente getirilen 27 yaşındaki şehit Yıldırım için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Eşe, babası Duran, ağabeyi Velican Yıldırım ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, çeşitli partilerin Mersin milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

Şehidin annesi ve ağabeyi, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde icra edilen tatbikat sırasında mevzide dengesini kaybederek yüksekten kayalıklara düşerek yaralanan piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım, kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Son dakika haberleri: Hakkari'de şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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