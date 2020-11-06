Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
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Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu

06.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:45
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu

Bir son dakika haberine göre HAKKARİ'de dün etkili olan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak, sele neden oldu.

HAKKARİ'de dün etkili olan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle Şemdinli-Derecik karayoluna köprüler zarara görürken, yolda kısmen çökme oldu. Kapanan karayolu, yapılan çalışmanın ardından 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak, sele neden oldu. Dün başlayan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle, Şemdinli-Derecik karayolunun 25'inci kilometresindeki Tütünlü Köprüsü mevkiinde öğle saatlerinde sel oluştu. Selden dolayı kapanan karayolu, Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar da yapılan çalışmanın ardından yoluna devam etti.


Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu
Son dakika haberleri | Hakkari'de sağanak, sele neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah KAYA

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