Son dakika haberleri! Hakkari'de polisler ele geçirdiği uyuşturucu paketleriyle "176. yıl" yazdı

Son dakika haberi: Yüksekova ilçesinde 31 kilo 700 gram eroin ele geçiren polisler, uyuşturucu paketleriyle "176. yıl" yazarak, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümüne atıfta bulundu.

Yüksekova ilçesinde 31 kilo 700 gram eroin ele geçiren polisler, uyuşturucu paketleriyle "176. yıl" yazarak, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümüne atıfta bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde ekiplerce durdurulan bir otomobilin göğüs kısmına gizlenmiş 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekipleri ayrıca ihbar üzerine durdurulan iki şüphelinin yanındaki bavulda da 1 kilo 600 gram eroin buldu.

İki ayrı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "176. yıl" yazarak, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümüne atıfta bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü de uyuşturucu operasyonunu sosyal medya hesabında, "176. yılda da durmaksızın suç ve suçluyla mücadeleye devam..." mesajıyla paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı