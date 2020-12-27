Son dakika haberleri... Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberleri... Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

27.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:42
Son dakika haberleri... Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 106 personelle düzenlenen operasyonda, tespit edilen iki mağarada lav ve antitank mayınının da olduğu mühimmat ile silah bulundu.

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 106 personelle düzenlenen operasyonda, tespit edilen iki mağarada lav ve antitank mayınının da olduğu mühimmat ile silah bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 25 Aralık'ta merkez Ağaçdibi köyü Mukre mezrası kırsalında 9 timden oluşan 106 personel ile gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerce yazın kullanıldığı değerlendirilen iki mağara tespit edildi.

Mağaralarda yapılan aramalarda, kullanıma hazır 60 milimetrelik havan mühimmatı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 46 şarjör ve 105 fişek, antitank mayını, 30 metre kablo, el telsizi, şemsiye, kullanılmış lav, 3 tüp, 9 akü, 8 büyük pil, çift gözlü el dürbünü, 250 mayon üzerinde 12,7 milimetrelik uçaksavar mühimmatı, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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