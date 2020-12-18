Son dakika haberleri... Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen pikap, Vapurtepe Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz