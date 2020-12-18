Son dakika haberleri... Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri... Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

18.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:14
Son dakika haberleri... Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... Hakkari'nin Derecik ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen pikap, Vapurtepe Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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