Son dakika haberleri... Hakkari'de pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
18.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:14
Son dakika haberi... Hakkari'nin Derecik ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen pikap, Vapurtepe Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz