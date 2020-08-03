Son dakika haberleri: Hakkari'de Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı 6 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Hakkari'de Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı 6 ölü, 1 yaralı

Son dakika güncel haberi... Hakkari'de Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralıHakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı.

03.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:30

Hakkari'de Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi' de yaralandı.

Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HAKKARİ (DHA)

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Son dakika haberleri: Hakkari'de Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı 6 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

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