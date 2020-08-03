Son dakika haberleri: Hakkari'de Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı 6 ölü, 1 yaralı Son dakika güncel haberi... Hakkari'de Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralıHakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı.

Hakkari'de Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi' de yaralandı. Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR HAKKARİ (DHA) Kaynak: DHA