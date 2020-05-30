Son dakika haberleri! Hakkari'de, keşif gözetleme faaliyetine saldırı; 2 şehit, 1 yaralı (2)
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Son dakika haberleri! Hakkari'de, keşif gözetleme faaliyetine saldırı; 2 şehit, 1 yaralı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde keşif gözetleme faaliyeti yapan askerlere düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Son dakika haberleri! Hakkari'de, keşif gözetleme faaliyetine saldırı; 2 şehit, 1 yaralı (2)
30.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:12

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde keşif gözetleme faaliyeti yapan askerlere düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, Hakkari Çukurca bölgesinde keşif gözetleme görevi esnasında teröristlerle yapılan saldırı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. 

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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