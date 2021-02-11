Son dakika haberleri... Hakkari'de "Eren-9 Kazan-Han Yaylası-1" operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberleri... Hakkari'de "Eren-9 Kazan-Han Yaylası-1" operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

11.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:42
Son dakika haberleri... Hakkari'de

Son dakika haber: Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik 129 operasyonel timle gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik 129 operasyonel timle gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen "Eren-9 Kazan-Han Yaylası-1" operasyonu sürüyor.

129 operasyonel timle 38 kilometrekarelik alanda düzenlenen operasyon kapsamında dün Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesi kırsalında tespit edilen mağara ve sığınaklarda, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 9 şarjör ve 7,62 milimetrelik 140 fişek, sekizli pil bloğu, 23,5 milimetrelik 145 uçaksavar topu mühimmatı, 14,5 milimetrelik 332 doçka mühimmatı, 12,7 milimetrelik 197 uçaksavar mühimmatı, 7,62 milimetrelik 452 biksi mühimmatı ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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