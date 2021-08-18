Son dakika haberleri! Hakkari'de dağlık alanda çıkan örtü altı yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Hakkari'de dağlık alanda çıkan örtü altı yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri! Hakkari'de dağlık alanda çıkan örtü altı yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün akşam çıkan örtü yangının büyük bölümü ekipler, güvenlik birimleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün akşam çıkan örtü yangının büyük bölümü ekipler, güvenlik birimleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Günyazı köyü Yiğitler mezrasının üst kısımlarında dün akşam saatlerinde örtü altı yangını başladı. Arazinin engebeli olması ve rüzgarın da etkisiyle belli bir alana yayılan yangına, ekiplerin yanı sıra güvenlik birimleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Alanın büyük çoğunluğunu kontrol altına alan görevliler, söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun söz konusu olmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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