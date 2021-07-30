HAKKARİ'DE ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRILAN AİLELERİN EYLEMİ SÜRÜYOR
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HAKKARİ'DE ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRILAN AİLELERİN EYLEMİ SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristler tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 13'üncü haftada 13 ailenin katılımıyla devam etti.

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristler tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 13'üncü haftada 13 ailenin katılımıyla devam etti. Aileler adına açıklama yapan Leyla Çiftçi, "Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hakkari'de, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü ve basın açıklaması, 13'üncü haftada, 13 aile ile devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganı attı. HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Polis ekipleri, HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi alırken, aileler parti binasında çalınan müzik sesine tepkilerini dile getirdi.

Aileler adına açıklama yapan Leyla Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinde kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

HAKKARİ'DE ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRILAN AİLELERİN EYLEMİ SÜRÜYOR
HAKKARİ'DE ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRILAN AİLELERİN EYLEMİ SÜRÜYOR
HAKKARİ'DE ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRILAN AİLELERİN EYLEMİ SÜRÜYOR
HAKKARİ'DE ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRILAN AİLELERİN EYLEMİ SÜRÜYOR
HAKKARİ'DE ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRILAN AİLELERİN EYLEMİ SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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