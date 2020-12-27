Son dakika haberleri! Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özbent'in ailesine acı haber verildi
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Son dakika haberleri! Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özbent'in ailesine acı haber verildi

27.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:09
Son dakika haberleri! Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özbent'in ailesine acı haber verildi

Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in (30) İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in (30) İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer, Özbent'in şehadet haberini, Ayrancılar Mahallesi'nde ikamet eden babası Mevlüt ile annesi Ayten Özbent'e ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Özbent'in babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Üç kardeşin en küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Özbent'in cenazesinin, Ayrancılar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunu açma çalışmaları sırasında çığ düşmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit olmuş, çığ altındaki diğer asker için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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