Son dakika haberleri | Hakkari'de ağaçtan düşen itfaiye eri öldü
10.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:22
Son dakika haber: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen itfaiye eri yaşamını yitirdi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen itfaiye eri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Altınsu köyünde yaşayan, Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amirliğinde görevli Rıfat Atabak, bahçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Atabak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz