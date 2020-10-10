Son dakika haberleri | Hakkari'de ağaçtan düşen itfaiye eri öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Hakkari'de ağaçtan düşen itfaiye eri öldü

10.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:22
Son dakika haberleri | Hakkari'de ağaçtan düşen itfaiye eri öldü

Son dakika haber: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Altınsu köyünde yaşayan, Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amirliğinde görevli Rıfat Atabak, bahçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Atabak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Mustafa Şentop Berat Albayrak Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ekim Kaza Milli Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Hakkari'de ağaçtan düşen itfaiye eri öldü - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 19:24:44. #1.15#
title