Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, polis-insansız hava aracı (İHA) ve jandarma-silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli operasyon gerçekleştirildi.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) birlikleriyle sürüyor.

Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, hedef bölgesine giren JÖH ve PÖH ekiplerince, PKK'lı iki teröristin cesedi, M-16 piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, 150 fişek ve dürbün, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör ve 120 fişek, savunma tipi 4 el bombası, termal kamera, 2 termal şemsiye ve sırt çantası ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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