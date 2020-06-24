Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haberleri: Hakkari'de bir araçta 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'de bir araçta 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Hakkari'den batı illerine araçla uyuşturucu götürüleceği bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Edinilen bilgiler doğrultusunda 18 Haziran'da bahse konu araç üzerinde yapılan çalışmalarda 2 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili olarak yakalanan 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak TCK madde 188 kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA