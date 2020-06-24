Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri: Hakkari'de bir araçta 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
24.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:40

Hakkari'de bir araçta 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Hakkari'den batı illerine araçla uyuşturucu götürüleceği bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Edinilen bilgiler doğrultusunda 18 Haziran'da bahse konu araç üzerinde yapılan çalışmalarda 2 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili olarak yakalanan 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak TCK madde 188 kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Artan vakalar sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu Haber
Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Buse Varol Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Hakkari'de 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 21:08:27. #1.15#
title