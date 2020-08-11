Son dakika haberleri... 'Hakim ve istihbaratçı' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... 'Hakim ve istihbaratçı' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'da kendini emekli askeri hakim, istihbaratçı, polis ve asker olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Doğan Çelik, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Son dakika haberleri... 'Hakim ve istihbaratçı' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli tutuklandı
11.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:19

ANKARA'da kendini emekli askeri hakim, istihbaratçı, polis ve asker olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Doğan Çelik, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, kendisini emekli askeri hakim, Yargıda Birlik Platformu Başkanı, istihbaratçı, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen Doğan Çelik, teknik ve fiziki takibe alındı.

Sahte kimlik kullanan ve ulaştığı kişileri, Yargıtay'daki işlerini takip edeceği yalanıyla dolandırdığı saptanan Çelik'in lüks otellerde konakladığı ve kendini iş adamı olarak tanıttığı, yurt dışından üst düzey bürokratlarla irtibat kurduğu tespit edildi. Şüpheli Doğan Çelik, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.POLİSLERE RÜŞVET TEKLİF ETTİŞüphelinin aracında yapılan aramada, kendi adına düzenlediği sahte hakim ve savcı kimlik kartı ile telsiz, tepe lambası ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi. Çelik, kendisini gözaltına alan polislere ise aracında bulunan delilleri yok etmeleri karşılığında yüklü miktarda rüşvet teklif  etti. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Doğan Çelik, mahkemece, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet ve kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadi ile dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.Çelik'in dolandırıcılık olaylarından elde ettiği gelirle lüks bir hayat sürdüğü, güvenlik güçlerine yakalanmamak için aracında tepe lambası ile telsiz taşıdığı öğrenildi.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı 3. Sayfa
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Ahmet Hakan Coşkun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Yeşim Salkım Kenan Doğulu Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ertuğrul Sağlam Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... 'Hakim ve istihbaratçı' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 11:45:51. #1.14#
title