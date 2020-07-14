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Son dakika haberleri | HAK-İŞ Konfederasyonu Genel BaşkanıArslan Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz.

Son dakika haberleri | HAK-İŞ Konfederasyonu Genel BaşkanıArslan Açıklaması
14.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:14

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz'u bir daha yaşanmaması gereken, ama çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Türkiye, bir grup hain tarafından başlatılan işgal girişimine tanık olmuştur. Emir-komuta zinciri dışında birtakım güçlerden emir alarak hareket eden asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristler, milletin özgür ve hür iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürmeye, cebren ve hile ile devlet yönetimini ele geçirmeye çalışmışlardır. Aziz milletimiz o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı durmuş, hainlere karşı tek vücut olmuştur.

15 Temmuz gecesi demokrasimize sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur.

HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ve her şeyini ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuştur. Onlar bizim onurumuzdur.

15 Temmuz gecesi, gücünü tarihten alan kahraman Türk milletinin soylu direnişi sonucunda büyük bir işgal girişimi hep birlikte atlatılmıştır. Darbeyi önlemek için 15 Temmuz gecesi milletimizin büyük bir kesimi bir araya gelmiş, sivil toplum örgütleri, medya ve halkımız birlik olmuş, hainlere karşı hep birlikte mücadele etmiştir. Toplumun büyük bir kesimi darbeye karşı çıkmış, demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara, meydanlara çıkmıştır. Bu açıdan 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve bundan sonra darbe yapmak isteyenler için bir kırılma noktası olmuştur. 15 Temmuz gecesi eli kanlı hainlerin alçakça saldırıları aziz milletimizin imanlı göğsünde yok olmuştur. Kahraman milletimiz Çanakkale'de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla ve imanla hainlere geçit vermemiştir.

HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz'u bir daha yaşanmaması gereken, ama 15 Temmuz'u çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde, sempozyumlarda, konferanslarda ve panellerde 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin hainlere karşı yazdığı destanı anlatıyoruz.

15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen, vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tedavi gören gazilerimize şifalar diliyoruz." - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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