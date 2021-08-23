Son dakika haberleri! Hak İnsani Yardım Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor
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Son dakika haberleri! Hak İnsani Yardım Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor

Son dakika haberleri! Hak İnsani Yardım Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hak İnsani Yardım Derneği, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde bölgelere arama kurtarma ve insani yardım desteği ulaştırdı.

Hak İnsani Yardım Derneği, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde bölgelere arama kurtarma ve insani yardım desteği ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hak Arama Kurtarma ekipleri, AFAD ve Kızılay koordinesinde, selden etkilenen afetzedeler için gezici aşevi tırında günlük 3 bine yakın kişiye sıcak yemek dağıttı.

Temel gıda ihtiyaçları için kurulan 3 çadırda, 5 bin kişilik erzak ve oyuncak dağıtıldı.

Köylerde mahsur kalan hasta, engelli ve yaşlı afetzedelere, evlerinde ziyaretle erzak yardımında bulunuldu.

Selin yıkıma uğrattığı evlerden hastane ve yurtlara alınan vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri! Hak İnsani Yardım Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor
Son dakika haberleri! Hak İnsani Yardım Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor
Son dakika haberleri! Hak İnsani Yardım Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor
Son dakika haberleri! Hak İnsani Yardım Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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