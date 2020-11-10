Son dakika haberleri: HAK ile Lokman Hekim Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haberleri: HAK ile Lokman Hekim Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

10.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:37
Son dakika haberleri: HAK ile Lokman Hekim Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Son dakika haberleri... Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Lokman Hekim Üniversitesi (LHÜ) arasında, helal ürün altyapısının geliştirilmesi, bu konuda farkındalığın artırılması ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Lokman Hekim Üniversitesi (LHÜ) arasında, helal ürün altyapısının geliştirilmesi, bu konuda farkındalığın artırılması ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

HAK'tan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve dışında helal akreditasyon alanında faaliyette bulunmak, uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında Türkiye'yi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere kurulan kurum ile sağlık alanında eğitimde öncü olmak ve Ar-Ge odaklı hizmetler sunmak amacıyla kurulan LHÜ arasında iş birliği protokolüne imza atıldı.

Protokol kapsamında taraflar arasında, helal kalite altyapısının geliştirilmesi, helal belgeli ürün ve hizmet farkındalığının artırılması, helal konusuna yönelik bilimsel araştırmalar ile çalışmaların teşvik edilmesi gibi hususlara ilişkin toplantılar, çalıştaylar, eğitimler düzenlenmesi ve bilgi alışverişinde bulunulması gibi ortak faaliyetler yapılacak.

Böylece Türkiye'nin helal kalite altyapısını güçlendirmek, yükseköğretim kurumları düzeyinde, özellikle sağlık alanında, başta bilimsel araştırmalar olmak üzere helal konularındaki farkındalığı artırmak ve helal belgeli ürün ile hizmet alanlarında bilimsel bilgi paylaşımını çoğaltmak mümkün olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

İlgili Haberler

Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü
Son dakika haberleri... Sanayi-üniversite iş birliği
Son dakika haberleri... Sanayi-üniversite iş birliği
SANKON'dan Arnavutluk ve Uruguay ile iş birliği temasları
SANKON'dan Arnavutluk ve Uruguay ile iş birliği temasları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Timur Selçuk Türkan Şoray Yasemin Allen İkbal Gürpınar
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Fatih Terim Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: HAK ile Lokman Hekim Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:40:32. #1.14#
title