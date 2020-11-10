Son dakika haberleri: HAK ile Lokman Hekim Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Son dakika haberleri... Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Lokman Hekim Üniversitesi (LHÜ) arasında, helal ürün altyapısının geliştirilmesi, bu konuda farkındalığın artırılması ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Lokman Hekim Üniversitesi (LHÜ) arasında, helal ürün altyapısının geliştirilmesi, bu konuda farkındalığın artırılması ve bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

HAK'tan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve dışında helal akreditasyon alanında faaliyette bulunmak, uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında Türkiye'yi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere kurulan kurum ile sağlık alanında eğitimde öncü olmak ve Ar-Ge odaklı hizmetler sunmak amacıyla kurulan LHÜ arasında iş birliği protokolüne imza atıldı.

Protokol kapsamında taraflar arasında, helal kalite altyapısının geliştirilmesi, helal belgeli ürün ve hizmet farkındalığının artırılması, helal konusuna yönelik bilimsel araştırmalar ile çalışmaların teşvik edilmesi gibi hususlara ilişkin toplantılar, çalıştaylar, eğitimler düzenlenmesi ve bilgi alışverişinde bulunulması gibi ortak faaliyetler yapılacak.

Böylece Türkiye'nin helal kalite altyapısını güçlendirmek, yükseköğretim kurumları düzeyinde, özellikle sağlık alanında, başta bilimsel araştırmalar olmak üzere helal konularındaki farkındalığı artırmak ve helal belgeli ürün ile hizmet alanlarında bilimsel bilgi paylaşımını çoğaltmak mümkün olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır