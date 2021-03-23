Son dakika haberleri | Haiti'de son zamanlarda şiddet olaylarıyla öne çıkan "Fantom 509" mensupları 2 polisi öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Karayip ülkesi Haiti'de son zamanlarda şiddet içeren protesto gösterileri düzenleyen "Fantom 509" grubuna mensup görevdeki ve eski polisler, 2 polisi öldürdü.

Karayip ülkesi Haiti'de son zamanlarda şiddet içeren protesto gösterileri düzenleyen "Fantom 509" grubuna mensup görevdeki ve eski polisler, 2 polisi öldürdü.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Fantom 509 mensupları, başkent Port-au-Prince'in Delmas bölgesinde devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı düzenledi.

Yetkililer, 2 polis memurunun öldürüldüğünü açıkladı.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler (BM) Entegre Ofisi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, polis cinayetlerini "kardeş katili şiddeti" olarak nitelendirdi ve Haiti yönetimine, olaylara barışçıl çözümler bulması çağrısında bulundu.

Ağır silahlara sahip Fantom 509 mensupları, geçen hafta başkent yakınlarındaki polis karakollarına yaptıkları baskınlarda, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye karşı bir darbeye katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan grup üyelerini kaçırmıştı.

Fantom 509 mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında 12 Mart'taki çatışmalarda 4 polis ölmüş, 8 polis yaralanmıştı.

Haiti'de halk, 7 Şubat 2019'dan bu yana ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki göstererek Moise'nin istifası talebiyle hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.

Ülkedeki huzursuzluğun bir parçası olarak ortaya çıkan "Fantom 509" mensubu polis memurları da Aralık 2020'de ağır silahlarla sokaklara dökülerek sağlıksız çalışma koşullarını protesto etmişti.

Haiti'de aralarında bir Yüksek Mahkeme yargıcı ve emniyet mensuplarının da bulunduğu 20 kişi, 7 Şubat'ta Moise'ye suikast düzenlemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın