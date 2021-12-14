Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü - Haberler
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Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü Haiti'de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü

CAP HAITIAN - Haiti'de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Haiti'nin Cap-Haitien kentinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 40 ölü

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü

 Son dakika haberi | Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

Son dakika haberi | Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.

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