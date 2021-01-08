Son dakika haberleri... Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
08.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:29
Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı, kısıtlamaya kent genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar