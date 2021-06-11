Son dakika haberleri! "Hafıza" belgeselinde Osmanlı Devleti her yönüyle ele alınacak
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Son dakika haberleri! "Hafıza" belgeselinde Osmanlı Devleti her yönüyle ele alınacak

Son dakika haberleri! 'Hafıza' belgeselinde Osmanlı Devleti her yönüyle ele alınacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre TRT Avaz, Osmanlı Devleti'ni, devlet arşivlerinden elde edilen bilgilerle hazırlanan "Hafıza" belgeseliyle tanıtacak.

TRT Avaz, Osmanlı Devleti'ni, devlet arşivlerinden elde edilen bilgilerle hazırlanan "Hafıza" belgeseliyle tanıtacak.

Sunuculuğunu Pelin Çift ve Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın üstlendiği belgeselin ilk bölümü bu akşam saat 20.10'da izleyiciyle buluşacak.

Devlet arşivlerini inceleyerek, ilk elden öğrenilen bilgiler ışığında bir belgesel serisi hazırlayan TRT Avaz, bu belgesel serisiyle Osmanlı Devleti'ni doğru şekilde tanıtmayı amaçlıyor.

TRT iç yapımlar tarafından yapımı gerçekleştirilen belgesel, "Devlet", "Adalet", "Fetih", "Deniz Fatihleri", "Savaş Ahlakı", "Kanun Devleti", "Millet Sistemi", "İstihbarat", "Darbe", "Kutlu Yol", "Cihan - Penah", "Muavenet" ve "Merhamet" isimli 13 bölümden oluşuyor.

Alanında uzman isimlerle ve tarihçi akademisyenlerle yapılan röportajlarla desteklenen çekimlerde drama, sunum ve ikili anlatımlar kullanıldı. Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Fatih Sultan Mehmet Camisi ve Topkapı Sarayı gibi tarihi mekanlarda yapılan drama çekimlerinde toplam 60 oyuncu ve 30 figüran rol aldı.

Belgeselin danışman ekibinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Togay Seçkin Birbudak, Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici ve Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Afşar yer alıyor.

Belgesel programı, her hafta cuma saat 20.30'da ekranlara gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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